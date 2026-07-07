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07 июля 2026 в 16:58

Экономист назвал самый привлекательный способ инвестиций в 2026 году

Экономист Бархота: депозиты являются самой привлекательной инвестицией в 2026-м

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Депозиты являются самой привлекательной и безрисковой инвестицией в 2026 году, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его словам, на фоне неопределенности на фондовом рынке и коррекции цен на золото банковские вклады предлагают уникальное сочетание надежности и прибыльности.

Депозиты в 2026 году выглядят довольно привлекательно. Фактически реальная доходность, то есть ставка за вычетом инфляции, является безрисковой и наиболее привлекательной по отношению к другим способам инвестиций. На рынке акций у нас ситуация неопределенная, скорее негативная. По золоту есть коррекция стоимости. Недвижимость пока находится на развилке, но при этом замедляются темпы роста стоимости квадратного метра. В этой связи процентные инструменты, такие как облигации, в меньшей степени привлекательны, поскольку замедлилось снижение ключевой ставки. Депозиты остаются лучшим безрисковым инструментом, — пояснил Бархота.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких обстоятельствах. Он назвал распространяемые слухи абсурдными и отметил, что они, судя по всему, закончатся не скоро.

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