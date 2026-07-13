Силы ПВО нейтрализовали большую часть БПЛА на подступах к Москве Собянин сообщил об уничтожении 50 беспилотников на подлете к Москве

50 беспилотников были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Всего с 20:30 в сторону Московского региона направлялись более 350 вражеских БПЛА, большинство из которых были нейтрализованы силами ПВО на дальних подступах.

С 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ПВО и средства РЭБ отразили атаку 81 беспилотника на Московскую область. БПЛА были сбиты и подавлены над несколькими муниципалитетами региона, в том числе над Одинцовским, Наро-Фоминским, Истринским, Раменским, Солнечногорским округами и Коломной.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Стаханов — Москва. По предварительной информации, в результате удара пострадали две женщины.