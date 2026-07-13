Психолог объяснила, почему успешные люди часто чувствуют себя несчастными

Живущие по чужим ориентирам люди часто чувствуют себя несчастными, даже имея внешние атрибуты успеха, заявила NEWS.ru психолог и тренер Елена Каюрова. По ее словам, внутренняя пустота возникает из-за того, что человек перестает слышать свои истинные желания, подменяя их навязанными обществом шаблонами.

Иногда мы собираем все правильные пазлы: купили квартиру, построили карьеру, создали семью. Смотрим на жизнь: «Ну, точно успех». А внутри тишина или даже пустота и ощущение, что ты живешь не свою жизнь. Это называется ловушкой чужих критериев. Мы так привыкли сверяться с картинками из соцсетей, ожиданиями родителей, историями подруг, что перестали слышать себя. И кажется: «Если у меня будет как у них, я стану счастливой». Однако счастья не наступает, так как реализация — это не о совпадении с чужим списком, а о том, что отзывается лично: таланты, желания, смыслы. Когда вы живете по чужим ориентирам, то перестаете быть собой и играете роль, которую написало окружение, — пояснила Каюрова.

По ее словам, важнейшим шагом на пути к себе является разрешение собственных желаний, даже если они радикально отличаются от общепринятых стандартов и могут вызвать непонимание у окружения. Она отметила, что для выхода из этого состояния не нужно кардинально ломать жизнь в одночасье.

Как выйти из ловушки чужих критериев? Первое, что необходимо сделать, — остановиться, перестать бежать за следующим пунктом из списка «успешная жизнь». Задайте себе один вопрос: «А чего на самом деле хочу я?» Не мама, не подруги, не соцсети. Следующий шаг — разрешить себе хотеть. Даже если это желание не вписывается в стандартный набор. Затем надо начать с малого — сделать шаг в сторону своего маршрута. И это единственный способ не прожить чужую жизнь. И, кстати, хороший способ почувствовать, что вы не просто соответствуете, а действительно живете, — заключила Каюрова.

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