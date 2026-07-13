В Бурятии прошло мощное землетрясение

Землетрясение произошло в Тункинском районе Бурятии, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Сейсмособытие зарегистрировали в 05:18 по московскому времени,

По данным ведомства, эпицентр находился в 7,6 километра северо-западнее населенного пункта Кырен Тункинского района. Согласно информации Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, энергетический класс сейсмособытия составил 12,9.

Толчки также почувствовали жители соседней Иркутской области. В Иркутске, Слюдянке, Ангарске, Шелехове и других населенных пунктах землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что на территории Тункинского района жители почувствовали слабые толчки. Сейчас организована работа групп по обследованию зданий и сооружений.

Тункинский район находится в зоне Байкальской рифтовой зоны, которая проходит от Монголии до Якутии. Этот регион отличается высокой сейсмической активностью из-за процессов расхождения земной коры.

Ранее число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4490 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Согласно сводке ранения получили 16 740 человек, еще 17 907 жителей лишились жилья.