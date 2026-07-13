Полиция не нашла россиян среди погибших в страшном пожаре в Бангкоке Граждан России нет среди погибших при пожаре в баре в Бангкоке

Среди погибших в результате пожара в баре в Бангкоке россиян нет, сообщили ТАСС в местной полиции. В результате этого инцидента погибли как минимум 27 человек.

В результате пожара в баре в районе Латпхрау погибли 27 человек. На данный момент установлены личности 10 погибших, среди которых девять граждан Таиланда и один гражданин Лаоса, — заявили в полиции.

Ранее стало известно, что в результате крупного пожара в пабе на севере Бангкока минимум 63 человека получили ранения. К моменту прибытия экстренных служб огонь уже охватил все здание, из-за чего пожар успел распространиться по всему объекту еще до начала спасательной операции.

Кроме того, региональное ГУ МЧС сообщило, что на 346-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровском муниципальном округе едва не взорвалась цистерна с дизельным топливом. До прибытия пожарных бензовоз был полностью охвачен огнем, над местом происшествия поднимался столб черного дыма.