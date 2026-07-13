Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 08:26

Полиция не нашла россиян среди погибших в страшном пожаре в Бангкоке

Граждан России нет среди погибших при пожаре в баре в Бангкоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Среди погибших в результате пожара в баре в Бангкоке россиян нет, сообщили ТАСС в местной полиции. В результате этого инцидента погибли как минимум 27 человек.

В результате пожара в баре в районе Латпхрау погибли 27 человек. На данный момент установлены личности 10 погибших, среди которых девять граждан Таиланда и один гражданин Лаоса, — заявили в полиции.

Ранее стало известно, что в результате крупного пожара в пабе на севере Бангкока минимум 63 человека получили ранения. К моменту прибытия экстренных служб огонь уже охватил все здание, из-за чего пожар успел распространиться по всему объекту еще до начала спасательной операции.

Кроме того, региональное ГУ МЧС сообщило, что на 346-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровском муниципальном округе едва не взорвалась цистерна с дизельным топливом. До прибытия пожарных бензовоз был полностью охвачен огнем, над местом происшествия поднимался столб черного дыма.

Азия
Россия
Бангкок
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре человека пострадали при обрушении моста на пляже в Приморье
Каллас приоткрыла завесу тайны над черным списком ЕС по России
«Станут целями»: Иран пригрозил третьим странам на фоне ударов США
Путин рассказал, какие люди нужны России
ФСБ показала FPV-дроны для готовившихся терактов против Минобороны России
Послы ЕС не утвердили 21-й пакет санкций к совету министров
Поляки вышли на «Волынский марш» с лозунгами против помощи Киеву
Алиев: Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы
Обломки БПЛА спровоцировали пожар на российском предприятии
Посол Украины в США оказалась в центре нового скандала
Алиев: более 40 тыс. тонн грузов прошло через Азербайджан в Армению
Юрист раскрыла, можно ли добавить созаемщика в ипотечный договор
ФСБ раскрыла детали срыва готовившихся атак БПЛА на военные аэродромы РФ
ФСБ сообщила о задержании участников подготовки атак на аэродромы РФ
ФСБ раскрыла схему доставки дронов для атак на аэродромы России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июля: инфографика
ФСБ заявила о предотвращении атак дронов на российские аэродромы
Более 300 дронов атаковали регионы России этой ночью
Российские туристы на гидроциклах пытались прорваться к границе трех стран
Психолог объяснила, почему успешные люди часто чувствуют себя несчастными
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.