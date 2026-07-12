В Сибири на трассе загорелась цистерна с дизельным топливом

В Сибири на трассе загорелась цистерна с дизельным топливом На трассе в Кемеровской области загорелась цистерна с дизельным топливом

На трассе в Кемеровском муниципальном округе едва не взорвалась цистерна с дизельным топливом, сообщает региональное ГУ МЧС в мессенджере МАКС. Инцидент произошел на 346-м километре трассы Р-255 «Сибирь».

Отмечается, что до прибытия пожарных бензовоз был полностью охвачен огнем, стоял столб черного дыма. В тушении пожара участвовали 15 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники, его удалось локализовать спустя час после прибытия экстренных служб. В настоящее время устанавливаются причина и ущерб от произошедшего.

Ранее в поселке Родники Раменского городского округа Московской области ликвидировали открытое горение в складском здании. Пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. В тушении были задействованы 71 спасатель и 24 единицы техники.

Между тем стало известно, что пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе Ростовской области, возникшие после атаки украинских беспилотников, потушили. Отмечается, что спасатели МЧС непрерывно работали на местах возгораний всю ночь.