В Раменском горокруге Подмосковья потушили пожар на складе

В поселке Родники Раменского городского округа Московской области потушили открытое горение складского здания, сообщила пресс-служба подмосковного управления МЧС. Пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. Для этого были задействованы 71 спасатель и 24 машины.

В 10:36 — ликвидация открытого горения. К ликвидации привлекались 71 человек, 24 единицы техники, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, вызванные атаками украинских беспилотников, были успешно потушены. Спасатели МЧС работали всю ночь. Сотрудники муниципальных служб и полицейские помогали эвакуированным и поддерживали порядок. После временного размещения жители начали возвращаться домой.

До этого стало известно, что в Красногорске произошел пожар в торговом центре «ТераБит». По сообщениям очевидцев, в небо поднимался густой черный дым. После этого пожару был присвоен второй ранг сложности. На площади 200 квадратных метров горела кровля здания.