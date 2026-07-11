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11 июля 2026 в 10:36

В Ростовской области полностью ликвидировали пожары после атаки БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне из-за атаки украинских беспилотников, потушили, сообщил в своем канале в МАКСе глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Спасатели МЧС непрерывно боролись с огнем на протяжении всей ночи.

В ликвидации последствий ЧП и обеспечении правопорядка огнеборцам активно помогали сотрудники муниципальных служб и наряды полиции. Благодаря оперативным действиям служб безопасности эвакуированные местные жители уже начали покидать пункты временного размещения и возвращаться в свои дома. На данный момент угроза атаки беспилотников в Ростовской области снята, местные администрации приступили к оказанию адресной помощи пострадавшим гражданам.

Нападению БПЛА также подвергся один корабль в Таганрогском заливе. В результате атаки погиб матрос технического судна. Слюсарь уточнил, что других пострадавших не было, и выразил соболезнования семье и близким погибшего моряка.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Новоайдарском округе ЛНР в результате удара украинского беспилотника по автомобилю погиб 35-летний мужчина, его отец получил ранения. Также, по его данным, в Лисичанске ВСУ нанесли удар по коммунальной машине.

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