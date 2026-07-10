Плотный черный дым окутал Красногорск из-за полыхающего ТЦ Жители Красногорска сообщили о сильном пожаре в торговом центре

Telegram-канал «112» сообщил о пожаре в Красногорске. По информации источника, загорелся торговый центр «ТераБит». Согласно сообщениям очевидцев, в небо поднимается густой черный дым.

Как пишут авторы, очаг возгорания и информация о возможных пострадавших уточняются. По информации «112», к месту происшествия направляются сотрудники экстренных служб.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что загорелась крыша здания. Как рассказали очевидцы, пожар начался полчаса назад. По данным канала, огонь стремительно распространяется.

Ранее произошел пожар в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга. К ликвидации возгорания привлекли восемь единиц техники и 36 пожарных. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что пожарный поезд прибыл в морской порт Таганрога для тушения возгорания нефтепродуктов, возникшего после массированной воздушной атаки ВСУ. По его словам, у сотрудников МЧС достаточно пены, которая позволяет минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб.