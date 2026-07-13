В Подмосковье врачи удалили подростку опухоль мозга размером с ладонь

Врачи клинического центра им. Рошаля в Красногорске удалили подростку опухоль размером с ладонь, сообщает Министерство здравоохранения Московской области на официальном сайте. Отмечается, что мальчик обратился в учреждение с жалобой на внезапное возникновение судорожных приступов.

В ходе обследования врачи центра диагностировали у мальчика новообразование лобно-теменной области размером почти с ладонь. Без лечения такая патология может привести к опасным осложнениям: развитию эпилепсии, общемозговой симптоматики и двигательного дефицита. Требовалось срочное оперативное вмешательство, — сказано в заявлении.

Заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев отметил, что доброкачественное новообразование размером 6 на 9 см возникло из твердой мозговой оболочки. По его словам, в ходе операции врачи удалили опухоль, после чего выполнили пластику дефекта твердой оболочки.

Уточняется, что спустя сутки после операции подросток уже мог самостоятельно передвигаться, не испытывая слабости и головокружения. Через неделю мальчика выписали из клиники.

Ранее стоматолог Павел Лысенков заявил, что зубную боль могут вызвать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. По его словам, заболевания ЖКТ, в свою очередь, могут привести к повышенной чувствительности эмали.