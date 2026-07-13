Стоматолог назвал неочевидные заболевания, вызывающие проблемы с зубами

Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, могут вызвать зубную боль, заявил RT стоматолог Павел Лысенков. По его словам, заболевания ЖКТ, в свою очередь, могут привести к повышенной чувствительности эмали. Порой проблемы связаны с болезнями ЛОР-органов.

Один из самых опасных примеров — заболевания сердечно-сосудистой системы. При некоторых формах ишемической болезни сердца и даже инфаркте миокарда боль может отдавать не только в левую руку или плечо, но и в нижнюю челюсть, зубы, шею. Особенно настораживает ситуация, если боль возникает во время физической нагрузки, сопровождается одышкой, холодным потом, чувством нехватки воздуха или проходит после отдыха, — отметил Лысенков.

Он добавил, что стоматологические проблемы могут быть связаны с невралгией тройничного нерва. Среди других неочевидных причин врач назвал опухоли челюстно-лицевой области и патологии слюнных желез.

Ранее стоматолог Артем Корякин рассказал, что привычка терпеть боль в ротовой полости чревата потерей зубов и развитием серьезных заболеваний. Он отметил, что самолечение и прием обезболивающих могут лишь усугубить имеющиеся проблемы.