В Петербурге вспыхнул ангар

Пожар произошел в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления МЧС России. Ранг пожара повышен до № 1-Бис. К ликвидации возгорания привлечены восемь единиц техники и 36 огнеборцев.

Происходит горение в ангаре размером 12 на 50 метров. Площадь пожара уточняется. В 14:12 ранг пожара повышен до номера 1Бис. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на складе с макулатурой на Северном шоссе в Красноярске. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Также сильный пожар разгорелся на территории промзоны под Батайском Ростовской области. По информации источника, полыхали деревянные поддоны на улице Фермерской. Столб черного дыма, поднимающийся в небо, был виден в соседнем Ростове.

До этого в Санкт-Петербурге в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице произошел пожар, из-за которого был отменен спектакль «Месяц в деревне». Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Билеты на отмененный спектакль подлежат возврату по месту приобретения.