В Красноярске локализовали пожар на складе с макулатурой

В Красноярске локализовали пожар на складе с макулатурой

Огнеборцы локализовали пожар на складе с макулатурой по Северному шоссе в Красноярске, сообщается в канале ГУ МЧС России по региону на платформе МАКС. По информации ведомства, площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Пожар локализован на площади 900 квадратных метров. К тушению привлекаются 33 человека личного состава, девять единиц техники, — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на территории морского порта в Таганроге при атаке БПЛА вспыхнул пожар. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, загорелась крыша административного здания. Также из-за удара было повреждено остекление и двери частного дома.

До этого пожар произошел в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. Руководству пришлось отменить спектакль «Месяц в деревне». Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. К ликвидации привлекли семь единиц техники и 35 огнеборцев.