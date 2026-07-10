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10 июля 2026 в 15:34

В Красноярске локализовали пожар на складе с макулатурой

Фото: МЧС России
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Огнеборцы локализовали пожар на складе с макулатурой по Северному шоссе в Красноярске, сообщается в канале ГУ МЧС России по региону на платформе МАКС. По информации ведомства, площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Пожар локализован на площади 900 квадратных метров. К тушению привлекаются 33 человека личного состава, девять единиц техники, — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на территории морского порта в Таганроге при атаке БПЛА вспыхнул пожар. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, загорелась крыша административного здания. Также из-за удара было повреждено остекление и двери частного дома.

До этого пожар произошел в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. Руководству пришлось отменить спектакль «Месяц в деревне». Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. К ликвидации привлекли семь единиц техники и 35 огнеборцев.

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