Пожар вспыхнул на территории российского порта при атаке БПЛА Пожар вспыхнул на территории Морского порта в Таганроге при атаке БПЛА

Пожар вспыхнул на территории Морского порта в Таганроге при атаке БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, произошло возгорание на крыше административного здания, но его уже ликвидировали. Также повреждено остекление и двери частного дома. По предварительной информации, во всех случаях никто не пострадал.

В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории Морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Слюсарь.

Утром 9 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря, уточнили в министерстве.