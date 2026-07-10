Раскрыта возможная причина возгорания в ТЦ в Красногорске Пожар в ТЦ в Красногорске мог возникнуть из-за нарушения требований безопасности

Пожар в торговом центре в Красногорске мог возникнуть из-за несоблюдения правил безопасности при кровельных работах, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что проконтролируют установление всех обстоятельств произошедшего.

Рассматривается версия о нарушении требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о возгорании в красногорском комплексе «Терабит». Появились кадры с густым черным дымом. Вскоре источник Telegram-канала SHOT уточнил, что огонь охватил кровлю здания и начал стремительно распространяться.

Также сильный пожар разгорелся на территории промзоны под Батайском Ростовской области. По информации источника, полыхали деревянные поддоны на улице Фермерской. Столб черного дыма, поднимающийся в небо, был виден в соседнем Ростове.

До этого в Санкт-Петербурге в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице произошел пожар, из-за которого был отменен спектакль «Месяц в деревне». Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Билеты на отмененный спектакль подлежат возврату по месту приобретения.