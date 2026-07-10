Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 20:14

Появились кадры полыхающего ТЦ в Красногорске, где эвакуируют людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры крупного пожара в подмосковном Красногорске. По информации источника, загорелся торговый центр «ТераБит». На записи с места происшествия видно, как в небо поднимается густой черный дым.

К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. В здании проводится эвакуация посетителей.

Ранее мужчина погиб при пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга. По данным МЧС, к тушению возгорания привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава.

До этого пожарные локализовали возгорание на складе с макулатурой в Красноярске. По информации МЧС, площадь пожара достигла 900 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Также в Санкт-Петербурге в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице произошел пожар, из-за которого был отменен спектакль «Месяц в деревне». Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Регионы
Подмосковье
Красногорск
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внук Шарля де Голля рассказал, кто пытается отменить русскую культуру
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.