Появились кадры полыхающего ТЦ в Красногорске, где эвакуируют людей

Появились кадры полыхающего ТЦ в Красногорске, где эвакуируют людей

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры крупного пожара в подмосковном Красногорске. По информации источника, загорелся торговый центр «ТераБит». На записи с места происшествия видно, как в небо поднимается густой черный дым.

К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. В здании проводится эвакуация посетителей.

Ранее мужчина погиб при пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга. По данным МЧС, к тушению возгорания привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава.

До этого пожарные локализовали возгорание на складе с макулатурой в Красноярске. По информации МЧС, площадь пожара достигла 900 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Также в Санкт-Петербурге в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице произошел пожар, из-за которого был отменен спектакль «Месяц в деревне». Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.