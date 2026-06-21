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21 июня 2026 в 09:28

Пожар в двухкомнатной квартире в Петербурге закончился гибелью человека

МЧС: мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Гладкова в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мужчина погиб при пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили в ГУМЧС. По данным ведомства, к ликвидации возгорания привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава.

21 июня в 05:21 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Гладкова, дом 35. В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров, происходило горение обстановки на площади 10 квадратных метров. В 05:56 пожар ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина, — сказано в публикации.

Ранее в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области произошел пожар, унесший жизни трех человек. Трагедия произошла в СНТ «Часовщик». Как рассказали в МЧС, огонь вспыхнул на первом этаже и охватил площадь 15 квадратных метров.

Позже появилась информация, что пожар в СНТ «Часовщик» мог произойти из-за неисправности электропроводки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель двух и более лиц». По предварительной информации, жертвами трагедии стали 47-летние супруги и их подруга.

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Пожар в двухкомнатной квартире в Петербурге закончился гибелью человека
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