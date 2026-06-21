Пожар в садовом доме под Челябинском унес жизни трех человек

Пожар в садовом доме под Челябинском унес жизни трех человек МЧС РФ: три человека погибли при пожаре в садовом доме в Челябинской области

В садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области произошел пожар, унесший жизни трех человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС РФ в своих социальных сетях. Трагедия случилась в СНТ «Часовщик», огонь вспыхнул на первом этаже и охватил площадь 15 квадратных метров.

Жертвами огненной стихии стали три человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы, — говорится в публикации ведомства.

Пожар был ликвидирован в 03:58 по местному времени (01:58 мск). Для тушения привлекли 34 человека и 11 единиц техники. За последние сутки на территории региона потушено 18 техногенных пожаров. Причины возгорания устанавливаются. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Ранее стало известно, что в Крымске Краснодарского края обломки беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины, упали на территорию частного домовладения. Оперативный штаб региона в своих социальных сетях проинформировал, что результате возгорания пострадала находящаяся во дворе хозяйственная постройка. Обстоятельства происшествия и тип дронов не уточняются. Специалисты продолжают работу на месте, констатировали в оперштабе.