Названа возможная причина пожара в доме под Челябинском СК: пожар в доме под Челябинском мог быть вызван неисправной электропроводкой

Пожар в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области, предположительно, произошел из-за неисправности электропроводки, сообщили в региональном СУ СК России в соцсетях. В пожаре погибли три человека.

По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки, — следует из сообщения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель двух и более лиц). Как стало известно, жертвами трагедии стали 47-летние супруги и их подруга. Четвертому пострадавшему, мужчине 50 лет, оказана медицинская помощь, он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в СНТ «Часовщик» огонь вспыхнул на первом этаже и охватил площадь 15 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 03:58 по местному времени (01:58 мск).

До этого в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание. В двухкомнатной квартире на улице Гладкова горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, однако в результате погиб мужчина.