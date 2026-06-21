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21 июня 2026 в 09:31

Названа возможная причина пожара в доме под Челябинском

СК: пожар в доме под Челябинском мог быть вызван неисправной электропроводкой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области, предположительно, произошел из-за неисправности электропроводки, сообщили в региональном СУ СК России в соцсетях. В пожаре погибли три человека.

По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки, — следует из сообщения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель двух и более лиц). Как стало известно, жертвами трагедии стали 47-летние супруги и их подруга. Четвертому пострадавшему, мужчине 50 лет, оказана медицинская помощь, он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в СНТ «Часовщик» огонь вспыхнул на первом этаже и охватил площадь 15 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 03:58 по местному времени (01:58 мск).

До этого в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание. В двухкомнатной квартире на улице Гладкова горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, однако в результате погиб мужчина.

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