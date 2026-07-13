Число пострадавших от пожара в пабе Бангкока резко выросло

Не менее 27 человек стали жертвами крупного пожара в пабе на севере Бангкока, передает Reuters. Как минимум еще 63 человека получили различные ранения, отметили в источнике.
Агентство со ссылкой на местные власти сообщило, что к моменту прибытия экстренных служб огонь уже охватил все здание. По этой причине пожар распространился по всему объекту еще до начала спасательной операции.
Ранее в поселке Родники Раменского городского округа Московской области ликвидировали открытое горение в складском здании. Пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. В тушении были задействованы 71 спасатель и 24 единицы техники.
Кроме того, в Красногорске произошел пожар в торговом центре «ТераБит». По сообщениям очевидцев, в небо поднимался густой черный дым. После этого пожару был присвоен второй ранг сложности. На площади 200 квадратных метров горела кровля здания.
До этого пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, вызванные атаками украинских беспилотников, были успешно потушены. Спасатели МЧС работали всю ночь. Сотрудники муниципальных служб и полицейские помогали эвакуированным и поддерживали порядок. После временного размещения жители начали возвращаться домой.