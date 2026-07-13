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13 июля 2026 в 08:35

Российские туристы на гидроциклах пытались прорваться к границе трех стран

В Приморье задержали туристов за попытку попасть в район границы РФ, КНР и КНДР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Группу из пятерых туристов на гидроциклах задержали за нарушение пограничного режима в Приморском крае, сообщила пресс-служба правительства региона в своем канале на платформе МАКС. Там отметили, что это первый случай несогласованного захода в акваторию с особым пограничным режимом.

Отклонение туристической группы от курса, несогласованный заход в погранзону и попытка отдыхающих высадиться на берег были прерваны нарядом погранслужбы, — отметили в правительстве.

Изначально туристы ехали в сторону острова Фуругельма. Об организации этой морской прогулки организаторы тура уведомили все необходимые службы. Однако, по данным властей, путешественники намеренно отклонились от утвержденного маршрута и пытались высадиться на пляж недалеко от устья реки Туманной. В этом районе сходятся границы сразу трех государств — России, Китая и КНДР.

В отношении пяти человек правоохранители составили административные протоколы по статье «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне». Теперь туристам грозят штрафы в размере до пяти тысяч рублей.

Ранее генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова рассказала, что россиянам не требуется оформлять визу для посещения стран Балканского полуострова, таких как Сербия, Черногория и Северная Македония. По ее словам, эти направления остаются доступной альтернативой другим государствам Европы.

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