ФСБ показала FPV-дроны для готовившихся терактов против Минобороны России ФСБ показала изъятые дроны с ударными ядрами для серии терактов

ФСБ опубликовала кадры с FPV-дронами, которые, по данным спецслужбы, планировалось использовать для серии терактов на объектах военно-промышленного комплекса и против военнослужащих Минобороны России. По информации ведомства, были изъяты три FPV-дрона осколочно-фугасного действия и четыре беспилотника с ударными ядрами.

Далее — три дрона с ударным ядром и зажигательным составом. Дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала, предположительно, для ретрансляции, — добавили в ФСБ.

Также ФСБ показала систему связи. В ее состав, предположительно, входят терминал управления, антенны, адаптер питания и штатив.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ в ходе операции по предотвращению атак беспилотников на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях изъяли у пособников украинских спецслужб 24 FPV-дрона. По данным ведомства, все беспилотники были оснащены устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления производства Великобритании, США, Канады и Швеции.