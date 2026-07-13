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13 июля 2026 в 09:23

ФСБ показала FPV-дроны для готовившихся терактов против Минобороны России

ФСБ показала изъятые дроны с ударными ядрами для серии терактов

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ФСБ опубликовала кадры с FPV-дронами, которые, по данным спецслужбы, планировалось использовать для серии терактов на объектах военно-промышленного комплекса и против военнослужащих Минобороны России. По информации ведомства, были изъяты три FPV-дрона осколочно-фугасного действия и четыре беспилотника с ударными ядрами.

Далее — три дрона с ударным ядром и зажигательным составом. Дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала, предположительно, для ретрансляции, — добавили в ФСБ.

Также ФСБ показала систему связи. В ее состав, предположительно, входят терминал управления, антенны, адаптер питания и штатив.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ в ходе операции по предотвращению атак беспилотников на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях изъяли у пособников украинских спецслужб 24 FPV-дрона. По данным ведомства, все беспилотники были оснащены устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления производства Великобритании, США, Канады и Швеции.

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