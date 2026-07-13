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13 июля 2026 в 10:19

Стало известно, как изменилась цена на говядину в России

Говядина в России подорожала на 15,58% за год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Увеличение средней стоимости говядины на 15,58% зафиксировано за год, при этом к 1 июля цена килограмма данного мяса достигла 744,9 рубля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и ведомственные данные. Представители отрасли связывают такую тенденцию с уменьшением численности крупного рогатого скота внутри страны. Даже ввоз продукции без уплаты пошлин не способствует падению ценников.

Высокие затраты на капитал и продолжительный производственный цикл делают этот сектор менее оперативным в плане наращивания объемов поставок по сравнению с птицеводством или свиноводством, пояснили в Минсельхозе РФ. Представители министерства добавили, что для стимулирования этого направления животноводства в государстве внедряются профильные программы субсидирования.

Тем не менее в аграрном ведомстве обратили внимание на полную укомплектованность внутреннего рынка мясными товарами. Дело в том, что в 2025 году показатели собственного снабжения преодолели отметку в 100%, тогда как целевой ориентир продовольственной безопасности зафиксирован на уровне 85%.

Ранее пресс-служба Росстата сообщила, что в России снизились цены на куриные яйца — их стоимость уменьшилась на 9,6%, а сливочное масло подешевело на 1,4%. В ведомстве отметили, что на 1,6–3,5% также снизились цены на сладкий перец, бананы, чеснок, помидоры и свежие грибы. Кроме того, на 0,5–0,6% подешевели отдельные виды колбас, рыбы, круп, молочной продукции и оливкового масла.

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