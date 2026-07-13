Пожилая женщина оказалась под завалами после атаки БПЛА Спасатели ищут пожилую женщину под завалами после удара БПЛА в Истре

Пожилая женщина могла оказаться под завалами после атаки БПЛА в подмосковной Истре, ведутся ее поиски, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в мессенджере МАКС. В результате происшествия погибли три человека, еще троим оказывается медицинская помощь.

В поселке Пионерский муниципального округа Истра в результате преступных действий ВФУ разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье при атаке БПЛА погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел в поселке Пионерский в Истринском районе. В пяти частных домах вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что ПВО и средства РЭБ отразили атаку 81 беспилотника на Московскую область. БПЛА были сбиты и подавлены над несколькими муниципалитетами региона, в том числе над Одинцовским, Наро-Фоминским, Истринским, Раменским, Солнечногорским округами и Коломной.