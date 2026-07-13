Стало известно, из-за чего ссорятся семейные пары при покупке квартиры

Ремонт в будущей квартире часто становится причиной ссор в семейных парах, заявил NEWS.ru директор департамента по связям с общественностью ГК «Гранель» Василий Гулин. По его словам, более половины россиянок спорили со своими партнерами при выборе жилья.

По данным исследования, 54% россиянок сталкивались с трудностями или разногласиями при выборе жилья вместе с партнером. У четверти женщин (25%) такого опыта пока не было, а 22% смогли договориться быстро и без заметного конфликта. Чаще всего спор возникал не из-за самой покупки, а из-за деталей будущей жизни в квартире. Самым частым поводом стали отделка и ремонт: этот пункт назвали 71% женщин, у которых были разногласия с партнером. Для одного покупателя важнее готовое жилье, куда можно быстрее переехать, для другого — возможность сделать ремонт под себя и не переплачивать за чужие решения, — поделился Гулин.

Он отметил, что почти половина россиянок (47%) ссорились с партнером из-за близости жилья к семье и друзьям. По словам эксперта, треть (33%) обсуждали важность инфраструктуры для детей. Другие причины конфликтов, добавил специалист, касались баланса удобства и бюджета: одним был важен район и транспортная доступность (22%), другим — ипотечные платежи (17%), третьим — площадь и количество комнат (11%).

Финальное слово в покупке недвижимости нередко остается за женщиной. Почти в половине случаев решающее мнение принадлежало именно ей (48%). Мужчина принимал ключевое решение в 26% случаев, еще у 26% пар выбор был равным. Разногласия при выборе квартиры не всегда означают серьезный конфликт. По данным исследования, 39% женщин сталкивались с небольшими расхождениями во мнениях, и только 15% говорили о серьезных спорах. Еще 22% смогли быстро договориться. Это показывает, что для большинства пар сложность не в самой покупке, а в том, что критерии заранее не разложены по приоритетам, — добавил Гулин.

Он заключил, что женщины часто глубже погружаются в повседневные заботы после переезда: хранение вещей, ремонт, планирование маршрутов, обустройство быта и первые месяцы в новом доме. По словам эксперта, перед просмотром квартир лучше заранее обсудить три важных аспекта: максимальный бюджет, готовность к ремонту и те параметры, по которым ни одна из сторон не готова уступать.

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