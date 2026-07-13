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13 июля 2026 в 10:43

Стало известно, из-за чего ссорятся семейные пары при покупке квартиры

PR-директор Гулин: семейные пары часто ссорятся из-за ремонта в будущей квартире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ремонт в будущей квартире часто становится причиной ссор в семейных парах, заявил NEWS.ru директор департамента по связям с общественностью ГК «Гранель» Василий Гулин. По его словам, более половины россиянок спорили со своими партнерами при выборе жилья.

По данным исследования, 54% россиянок сталкивались с трудностями или разногласиями при выборе жилья вместе с партнером. У четверти женщин (25%) такого опыта пока не было, а 22% смогли договориться быстро и без заметного конфликта. Чаще всего спор возникал не из-за самой покупки, а из-за деталей будущей жизни в квартире. Самым частым поводом стали отделка и ремонт: этот пункт назвали 71% женщин, у которых были разногласия с партнером. Для одного покупателя важнее готовое жилье, куда можно быстрее переехать, для другого — возможность сделать ремонт под себя и не переплачивать за чужие решения, — поделился Гулин.

Он отметил, что почти половина россиянок (47%) ссорились с партнером из-за близости жилья к семье и друзьям. По словам эксперта, треть (33%) обсуждали важность инфраструктуры для детей. Другие причины конфликтов, добавил специалист, касались баланса удобства и бюджета: одним был важен район и транспортная доступность (22%), другим — ипотечные платежи (17%), третьим — площадь и количество комнат (11%).

Финальное слово в покупке недвижимости нередко остается за женщиной. Почти в половине случаев решающее мнение принадлежало именно ей (48%). Мужчина принимал ключевое решение в 26% случаев, еще у 26% пар выбор был равным. Разногласия при выборе квартиры не всегда означают серьезный конфликт. По данным исследования, 39% женщин сталкивались с небольшими расхождениями во мнениях, и только 15% говорили о серьезных спорах. Еще 22% смогли быстро договориться. Это показывает, что для большинства пар сложность не в самой покупке, а в том, что критерии заранее не разложены по приоритетам, — добавил Гулин.

Он заключил, что женщины часто глубже погружаются в повседневные заботы после переезда: хранение вещей, ремонт, планирование маршрутов, обустройство быта и первые месяцы в новом доме. По словам эксперта, перед просмотром квартир лучше заранее обсудить три важных аспекта: максимальный бюджет, готовность к ремонту и те параметры, по которым ни одна из сторон не готова уступать.

Ранее социологи выяснили, что жители России от 18 до 35 лет считают правильным формировать пенсионные накопления до 35 лет. При этом только 12% опрошенных откладывают деньги на будущее.

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