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13 июля 2026 в 10:28

Культуролог рассказал об истоках свадебных традиций

Культуролог Алексеев: крупу на свадьбе кидали ради плодородия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Раньше крупу на свадьбе кидали ради плодородия, рассказал 360.ru культуролог, социолог Дмитрий Алексеев. Он отметил, что сейчас большинство традиций осуществляют ради материального достатка.

Старые обряды все чаще трактуют в современном ключе — будто горсть крупы должна буквально «притянуть капитал». Получается забавный парадокс: обряд, который веками служил пожеланием здоровых детей и крепкого рода, сегодня порой видят как способ «заманить» достаток — почти как магическую инструкцию к банковскому счету, — рассказал Алексеев.

Культуролог подчеркнул, что сейчас крупу чаще заменяют на лепестки роз. По его словам, такая традиция более эффектно выглядит на фотографиях и требует меньше уборки.

Ранее сообщалось, что около 20% россиян праздновали свадьбу на протяжении трех дней. Еще 27% респондентов отметили, что устроили пышное празднование, но в рамках одного дня.

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