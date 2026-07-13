Культуролог рассказал об истоках свадебных традиций

Раньше крупу на свадьбе кидали ради плодородия, рассказал 360.ru культуролог, социолог Дмитрий Алексеев. Он отметил, что сейчас большинство традиций осуществляют ради материального достатка.

Старые обряды все чаще трактуют в современном ключе — будто горсть крупы должна буквально «притянуть капитал». Получается забавный парадокс: обряд, который веками служил пожеланием здоровых детей и крепкого рода, сегодня порой видят как способ «заманить» достаток — почти как магическую инструкцию к банковскому счету, — рассказал Алексеев.

Культуролог подчеркнул, что сейчас крупу чаще заменяют на лепестки роз. По его словам, такая традиция более эффектно выглядит на фотографиях и требует меньше уборки.

Ранее сообщалось, что около 20% россиян праздновали свадьбу на протяжении трех дней. Еще 27% респондентов отметили, что устроили пышное празднование, но в рамках одного дня.