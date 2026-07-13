Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 10:34

В Госдуме назвали способ пресечь атаки БПЛА ВСУ внутри России

Депутат Колесник призвал усилить контразведку и антитеррор в России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал усилить работу контрразведки и антитеррористических подразделений на территории России. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины используют методы контрабандистов для запуска дронов внутри РФ.

[Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) объявил 40 дней ада, поручил это СБУ, которая занимается не только подавлением инакомыслия, но и попытками террористических действий на территории России. Надо, кроме войсковых операций, вести профилактику внутри страны. Необходимо усиливать подразделения антитеррора и контрразведки. ВСУ сменили тактику — работают с фур и катеров, пытаются провезти запчасти дронов для запуска БПЛА с территории РФ. Они используют приемы контрабандистов, — высказался Колесник.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь с 12 на 13 июля над российскими регионами было нейтрализовано 342 украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны сбивали в промежуток с 20:00 до 08:00 по московскому времени.

Власть
ВСУ
Россия
БПЛА
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые определили возраст найденных в Приморье останков человека
Яма на дороге закончилась смертельной аварией
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным посланием
В одном поселке под Екатеринбургом ввели экстренную вакцинацию от гепатита
Ведущей-иноагенту заблокировали счета в России
В Уфе возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на базе отдыха
Ситуация в аэропортах России сегодня, 13 июля: отмены, задержки на вылет
Суд разрешил Лерчек сменить адрес подмосковного дома
«Бежевых мам» предупредили об угрозе тренда для их детей
Мирошник рассказал о двух вариантах ответа на атаки ВСУ
Фитнес-тренер рассказала, как сохранить форму в отпуске
Стало известно, как будет решаться судьба больной онкологией Лерчек
Названа причина эвакуации пассажиров из московского аэропорта
Подкуп судей привел экс-директора клуба «Торпедо» к двум годам тюрьмы
«Одноклассники» расскажут о «Славянском базаре в Витебске — 2026»
Стилист объяснила, как лучше вписать в гардероб галоши и резиновые сапоги
В МИД Ирана сделали жесткое заявление об Ормузском проливе
В Госдуме ответили, когда стоит ожидать пенсионной реформы в России
В Иране одним словом ответили на запрос со стороны МАГАТЭ
Раскрыт механизм, как человеку с инвалидностью бесплатно заниматься спортом
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.