Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал усилить работу контрразведки и антитеррористических подразделений на территории России. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины используют методы контрабандистов для запуска дронов внутри РФ.

[Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) объявил 40 дней ада, поручил это СБУ, которая занимается не только подавлением инакомыслия, но и попытками террористических действий на территории России. Надо, кроме войсковых операций, вести профилактику внутри страны. Необходимо усиливать подразделения антитеррора и контрразведки. ВСУ сменили тактику — работают с фур и катеров, пытаются провезти запчасти дронов для запуска БПЛА с территории РФ. Они используют приемы контрабандистов, — высказался Колесник.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь с 12 на 13 июля над российскими регионами было нейтрализовано 342 украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны сбивали в промежуток с 20:00 до 08:00 по московскому времени.