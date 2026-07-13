«Приятно видеть»: Патрушев рассказал, как Россия ловит шпионов

ФСБ продолжает применять и развивать опыт российских контрразведчиков по нейтрализации иностранных агентов, заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью РИА Новости. Он отметил, что отечественная спецслужба может гордиться результатами работы на рубеже веков, когда были разоблачены многие кадровые сотрудники зарубежных спецслужб, включая ЦРУ США.

Приятно видеть, что их опыт переняли и сейчас успешно развивают и применяют сотрудники Службы контрразведки ФСБ России, — заявил Патрушев.

За последние два года из страны выслали 16 британских разведчиков, действовавших под дипломатическим прикрытием в Москве. Контрразведка зафиксировала их попытки собрать чувствительную информацию во время неофициальных встреч с российскими экспертами и чиновниками в экономической сфере, а также признаки разведывательно-подрывной деятельности.

В феврале текущего года на расширенной коллегии ФСБ президент Владимир Путин обозначил приоритетные задачи для подразделений контрразведки. Глава государства указал на необходимость усиления работы в тыловых зонах спецоперации, обеспечения безопасности боевых частей, критически важных промышленных и инфраструктурных объектов, а также технологических и научных центров.

Ранее Патрушев заявил, что мировой океан превратился в арену жесткого межгосударственного соперничества, что является доказанной аксиомой. Он добавил, что в современных реалиях контроль над ключевыми стратегическими проливами планеты стал эффективным инструментом давления и сдерживания оппонентов.