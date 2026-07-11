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11 июля 2026 в 08:23

Патрушев назвал новое место глобального геополитического противостояния

Патрушев: без мощного флота Россия не выживет в мировой конкуренции

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
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Мировой океан превратился в арену жесткого межгосударственного соперничества и это является доказанной аксиомой, заявил KP.RU помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он добавил, что в современных реалиях контроль над ключевыми стратегическими проливами планеты превратился в эффективный инструмент давления и сдерживания оппонентов.

Патрушев отметил, что блокировка даже одной подобной водной артерии способна моментально разрушить глобальные логистические цепочки поставок по всему миру, что продемонстрировали последние события в Ормузском проливе. При этом помощник лидера страны напомнил о губительности советов либеральных политиков из 1990-х годов, предлагавших фактически ликвидировать советское морское наследие.

Без мощного военного и торгового флота Россия не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции. Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики, — добавил помощник президента.

Ранее Патрушев заявил, что Россия не может оставить русскоязычных жителей Донбасса без поддержки. По его словам, цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Однако Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса.

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