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13 июля 2026 в 10:43

Обычный рабочий день на руднике под Магаданом закончился трагедией

СК возбудил дело после гибели горняка на руднике под Магаданом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на руднике в Магаданской области, сообщило региональное управление СК России во «ВКонтакте». Еще один сотрудник получил тяжелые травмы при креплении горной выработки с использованием тяжелой спецтехники, уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 12 июля текущего года на территории одного из рудников в Тенькинском районе Магаданской области в ходе проведения работ по креплению горной выработки с использованием тяжелой специализированной техники погиб работник предприятия, — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном управлении СК России по Саратовской области сообщили, что в Кировском районе Саратова при проверке выполненной врезки в колодце погибли два мужчины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил охраны труда, приведшее к гибели двух или более человек.

Кроме того, прокуратура Владимирской области сообщила, что в городской канализации Владимира от отравления метаном погибли два человека. По данным ведомства, рабочие спустились в колодец без средств защиты и задохнулись.

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Магаданская область
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