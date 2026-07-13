Соседствующий с Москвой регион отчитался об уничтожении БПЛА ВСУ

Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Калужской областью, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в МАКСе. По его данным, на местах падения обломков работают оперативные группы.

В период с 20:00 мск 12 июля до 07:00 мск 13 июля силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Дзержинского, Мещовского, Перемышльского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы, — заявил руководитель региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 12 июля в направлении Московского региона было запущено более 350 беспилотников. Он отметил, что большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. По его словам, еще 50 БПЛА были уничтожены на подлете к Москве.

Кроме того, губернатор Александр Авдеев сообщил, что во Владимире после падения беспилотника было повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Он уточнил, что пострадавших не было, а из здания эвакуировали 39 человек. По словам губернатора, в момент происшествия в квартире никого не находилось, при этом среди эвакуированных жильцов были восемь детей.