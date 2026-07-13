Получение выплат при переезде могут упростить для некоторых пенсионеров Минтруд: выплаты при переезде для пенсионеров Крайнего Севера станут доступнее

Минтруд России предложил упростить и ускорить процесс получения компенсаций при переезде для пенсионеров из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова. По его словам, согласно новым правилам, этой категории граждан не потребуется собирать дополнительные справки.

Если вышедший на пенсию гражданин, работавший на Крайнем Севере или в приравненных к нему местностях, желает сменить регион проживания, он может получить компенсацию за переезд и провоз багажа. Мы упрощаем и ускоряем процедуру получения этой компенсации. Теперь пенсионеру нужно будет только подать заявление и приложить документы, подтверждающие понесенные расходы, стоимость которых необходимо возместить, — отметил Котяков.

Он уточнил, что сотрудники Социального фонда России сами запросят все необходимые данные в других ведомствах через систему межведомственного взаимодействия. Помимо этого, Минтруд намерен ускорить не только получение услуги, но и выплату компенсаций. Сейчас 30 дней отводят на рассмотрение заявления и еще 30 суток — на сам перевод средств. Проект ведомства предполагает сокращение этого срока до семи дней.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил, что с 7 июля россияне смогут оформить пенсию при помощи двух документов. По его словам, гражданам понадобятся внутренний паспорт и СНИЛС.