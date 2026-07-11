Россиянам разъяснили новый порядок оформления пенсий с 7 июля

С 7 июля россияне смогут оформить пенсию при помощи двух документов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР). По его словам, гражданам понадобятся внутренний паспорт и СНИЛС.

С 7 июля 2026 года вступил в силу обновленный порядок сбора документов для назначения пенсионных выплат, утвержденный приказом Минтруда. Теперь для оформления большинства пенсий гражданину достаточно предъявить только два документа — внутренний паспорт и СНИЛС. Всю остальную информацию Социальный фонд будет запрашивать самостоятельно через Единую цифровую платформу у работодателей, налоговых органов и архивов. Дополнительные справки из ЗАГС или о регистрации собирать не потребуется, — заявил Панеш.

Депутат отметил, что большинство видов пенсий будут назначаться в беззаявительном порядке. По его словам, дополнительные документы потребуются только в исключительных случаях.

Большинство пенсий, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца для детей до 18 лет, будут назначаться в беззаявительном порядке. Дополнительные документы потребуются лишь в исключительных случаях — когда информация о гражданине отсутствует в цифровых базах данных, — резюмировал он.

Ранее Социальный фонд России сообщил, что мамы детей с инвалидностью смогут выйти на пенсию досрочно. Для этого необходимо воспитать ребенка как минимум до восьми лет, иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.