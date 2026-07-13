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13 июля 2026 в 10:35

Россиянам рассказали, чем может быть опасен звонок от управляющей компании

Доцент Щербаченко: мошенники представляются сотрудниками управляющей компании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники звонят с неизвестных номеров и, представляясь сотрудниками управляющих компаний, требуют установить стороннее приложение якобы для оплаты коммунальных услуг, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, разговор по телефону служит лишь прикрытием, а настоящая цель злоумышленников кроется в проникновении в память смартфона для хищения денег.

Мошенники звонят гражданам с неизвестных номеров и представляются сотрудниками УК, но телефонным разговором дело не ограничивается. Чтобы выведать конфиденциальную информацию, аферисты требуют установить приложение для оплаты коммунальных услуг. Если человек ставит его на смартфон, мошенники получают доступ к гаджету и всем данным. Благодаря этому они могут вывести деньги на свои счета. Как обезопасить себя? Не переходите по подозрительным и неизвестным ссылкам. Перепроверяйте адреса интернет-ресурсов перед вводом личной информации. Скачивайте приложения только из проверенных источников, — сказал Щербаченко.

Он также добавил, что часто аферисты подменяют квитанции ЖКХ, которые как две капли воды похожи на настоящие. По словам доцента, QR-код в «платежке» может вести на мошеннический сайт.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники начали использовать новую дистанционную схему хищения денег с применением QR-кодов. Способ обмана стремительно набирает популярность среди представителей криминального сообщества.

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