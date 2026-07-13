«Воплощение давней мечты»: сенаторы США нашли способ почтить память Грэма

Сенатор США Джинн Шахин в соцсети X призвала членов конгресса принять законопроект об усилении санкций против России в память о его авторе, сенаторе Линдси Грэме, который умер 11 июля. По ее словам, принятие документа станет данью уважения его наследию.

В пятницу сенаторы Грэм, [Ричард] Блюменталь, [Роджер] Уикер и я объявили о поддержке Белым домом нашего законопроекта о санкциях против России. <...> Не может быть более достойного памятника Линдси, его наследию и тем делам, за которые он боролся, чем принятие этого закона и воплощение его давней мечты о независимой и безопасной Украине, — говорится в сообщении.

Грэм скончался в возрасте 71 года. В его офисе сообщили, что предварительной причиной смерти стали осложнения, связанные с сердечно-сосудистым заболеванием. Незадолго до смерти политик посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не разделял позицию Грэма по вопросу конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, он выступал за скорейшее урегулирование конфликта, а Грэм был сторонником продолжения противостояния.