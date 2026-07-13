Власти России выделят 3 млрд рублей приграничью Мишустин: на помощь потерявшим жилье в приграничье направят еще 3 млрд рублей

Еще 3 млрд рублей выделят на компенсацию аренды жилья и помощь в покупке или строительстве новых домов для жителей Курской и Белгородской областей, лишившихся имущества из-за действий украинских войск, объявил председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями. Как передает пресс-служба кабмина в МАКСе, эти средства станут частью адресной поддержки пострадавших в приграничных регионах.

По поручению главы государства реализуется программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей. Она касается и дорог, электрических сетей, и коммунальной инфраструктуры, и больниц, и школ, нацелена на создание условий для жизни и работы, — заявил глава кабмина.

Ранее Мишустин на встрече с представителями Совета палаты поддержал предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко провести анализ системы форумов, финансируемых из федерального бюджета. Она заявила, что необходимо оценить эффективность таких мероприятий и при необходимости сократить их.

Кроме того, Матвиенко заявила, что в нынешних условиях необходимо экономить «каждую копейку» и максимально эффективно расходовать государственные средства. Глава правительства поддержал инициативу и допустил сокращение некоторых расходов.