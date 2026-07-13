«Одноклассники» расскажут о «Славянском базаре в Витебске — 2026»

С 14 по 20 июля социальная сеть «Одноклассники» организует уникальные трансляции XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Это ключевой культурный проект Республики Беларусь, социальная сеть является партнером события с 2018 года.

За это время трансляции собрали десятки миллионов просмотров, а в 2025 году — рекордные 14,5 млн зрителей. В этом году на платформе будут организованы прямые трансляции значимых мероприятий фестиваля: церемонии открытия, международных конкурсов «Витебск», гала-концерта «Союзное государство приглашает…» и заключительного шоу.

«Одноклассники» подготовили активности для фестиваля и зрителей по всей стране. 12 июля у концертного зала «Витебск» откроется фотозона в виде банки василькового варенья. В соцсети пройдет фотомарафон #СлавянскийБазар с призами. В Международном пресс-центре будут прямые эфиры, где пользователи смогут задавать вопросы гостям.

Ранее сообщалось, что на «ВТБ Арене» 4 июля состоялась «Большая Дискотека Авторадио». На концерте можно было увидеть исполнителей разных поколений: Стаса Михайлова, Владимира Преснякова, Anna Asti, Margo, Егора Крида, «Дискотеку Аварию», Анну Немченко, Galibri & Mavik и других российских звезд.