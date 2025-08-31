В Белоруссии начались учения ОДКБ

Учения ОДКБ «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025» стартовали на полигоне Лепельский в Витебске, сообщили в пресс-службе белорусского министерства обороны. В маневрах принимают участие контингенты Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Сегодня ОДКБ, пожалуй, единственная военно-политическая структура, которая защищает интересы государств-членов организации на постсоветском пространстве, — заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко.

По его словам, военно-политическую обстановку в мире нельзя назвать спокойной, поэтому в таких условиях необходимо «держать порох сухим». В учениях задействованы более двух тысяч военнослужащих, более 70 дронов, а также 450 единиц вооружения и техники, включая девять самолетов и вертолетов.

Ранее сообщалось, что первыми пройдут военные учения «Взаимодействие» при участии Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). Следом стартует «Поиск» с силами и средствами разведки. Последними ожидаются маневры с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон».