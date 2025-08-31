День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 13:24

В Белоруссии начались учения ОДКБ

Фото: МО РБ

Учения ОДКБ «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025» стартовали на полигоне Лепельский в Витебске, сообщили в пресс-службе белорусского министерства обороны. В маневрах принимают участие контингенты Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Сегодня ОДКБ, пожалуй, единственная военно-политическая структура, которая защищает интересы государств-членов организации на постсоветском пространстве, — заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко.

По его словам, военно-политическую обстановку в мире нельзя назвать спокойной, поэтому в таких условиях необходимо «держать порох сухим». В учениях задействованы более двух тысяч военнослужащих, более 70 дронов, а также 450 единиц вооружения и техники, включая девять самолетов и вертолетов.

Ранее сообщалось, что первыми пройдут военные учения «Взаимодействие» при участии Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). Следом стартует «Поиск» с силами и средствами разведки. Последними ожидаются маневры с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон».

Белоруссия
учения
ОДКБ
Витебск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
«Финансовая удавка»: экономист развеял миф о пользе миграции
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.