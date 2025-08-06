Минобороны Белоруссии анонсировало военные учения в рамках ОДКБ В Белоруссии в сентябре пройдет серия военных учений в формате ОДКБ

В Белоруссии в сентябре пройдет серия военных учений в формате ОДКБ, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что в страну уже прибыл первый эшелон воинского контингента.

На территории Республики Беларусь в начале сентября пройдет серия учений в формате ОДКБ. <…> Сегодня для подготовки и участия в учениях к нам прибыл первый воинский контингент, — говорится в сообщении.

Сначала ожидаются военные учения «Взаимодействие-2025» при участии Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). Следом — с силами и средствами разведки «Поиск-2025». Последними ожидаются маневры с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025».

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в Белоруссию прибыл первый эшелон российских войск для прохождения совместных учений «Запад-2025». Представителей ВС России встретили в торжественной обстановке. Двусторонние учения проводятся регулярно каждые два года, а место их проведения чередуется между Белоруссией и Россией.