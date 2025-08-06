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06 августа 2025 в 12:26

В Белоруссию прибывают российские войска

Первый эшелон российских войск прибыл в Белоруссию на учения «Запад-2025»

Фото: t.me/modmilby

В Белоруссию прибыл первый эшелон российских войск для прохождения совместных учений «Запад-2025», сообщило Минобороны республики. Представителей ВС России встретили в торжественной обстановке.

В Республику Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими Российской Федерации и техникой для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025», — говорится в сообщении.

Белорусские и российские военные завершают подготовку к началу учений. В ходе маневров планируется отработать новые тактические приемы применения сухопутных войск с учетом опыта современных конфликтов.

В ведомстве подчеркнули, что двусторонние учения проводятся регулярно каждые два года, а место их проведения чередуется между Беларусью и Россией. Нынешние маневры станут очередным этапом военного сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства.

Ранее российские и китайские военные корабли начали практическую часть учений «Морское взаимодействие — 2025» в Японском море, выйдя из Владивостока. Кроме того, в конце июля ВМФ России совместно с иранскими ВМС провел учения CASAREX 2025 в Каспийском море, направленные на повышение морской безопасности и укрепление взаимодействия между странами.
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