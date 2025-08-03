В Японском море началась практическая часть военных учений России и Китая

Началась практическая часть военных учений РФ и КНР «Морское взаимодействие — 2025», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота. Корабли российского флота и китайских военно-морских сил вышли из Владивостока в Японское море.

Корабли ВМФ России и ВМС Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие — 2025», — говорится в сообщении.

В конце июля в Каспийском море прошли совместные морские учения ВМС России и Ирана CASAREX 2025. Их целью стало повышение безопасности и охраны морских пространств, а также укрепление взаимодействия.

До этого, в конце мая, более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота вышли в море для проведения плановых учений. В ходе маневров военные моряки решали комплекс противолодочных задач, отрабатывали современные методы защиты от безэкипажных катеров, а также провели серию боевых стрельб по морским и воздушным мишеням. В маневрах приняли участие порядка трех тысяч военнослужащих, задействовали 25 единиц авиационной техники, включая самолеты и вертолеты.