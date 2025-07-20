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20 июля 2025 в 11:31

Раскрыты детали совместных учений России и Ирана

Tasnim: морские учения Ирана и России начнутся 21 июля

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Совместные морские учения ВМС России и Ирана CASAREX 2025 начнутся 21 июля, сообщило агентство Tasnim. Они пройдут в Каспийском море. Их целью станет повышение безопасности и охраны морских пространств, а также укрепление взаимодействия, говорится в сообщении.

Комбинированные морские поисково-спасательные учения <…> CASAREX 2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней начиная с завтрашнего дня, [21 июля]. Эти учения состоятся при участии ВМС армии [Ирана], КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран Прикаспийского региона, — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад. Празднование Дня ВМФ было решено вернуть к формату до 2015 года. Он предполагает торжественное возложение венков и концерт на Дворцовой площади. По информации журналистов, решение связано с мерами безопасности.

Также пресс-служба ТОФ сообщала, что торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке в 2025 году пройдут без традиционного парада кораблей. В этом году праздничная программа не будет включать также салют и мероприятия на водной станции.

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