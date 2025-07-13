Владивосток решили оставить без парада ВМФ Во Владивостоке отменили парад кораблей на День ВМФ

Торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке в 2025 году пройдут без традиционного парада кораблей, сообщает пресс-служба ТОФ. В этом году праздничная программа не будет включать также салют и мероприятия на водной станции.

Несмотря на сокращенный формат, организаторы обещают, что праздник сохранит свою торжественность. Основными событиями станут церемония возложения венков и масштабный концерт с участием творческих коллективов ТОФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о праздновании Дня Военно-морского флота будет доведена до общественности в установленные сроки. Отвечая на вопрос о сообщениях об отмене Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, пресс-секретарь президента подчеркнул, что официальные данные поступят своевременно.

До этого в СМИ появилась информация о возврате к традиционному формату празднования, существовавшему до 2015 года. Согласно этим сообщениям, в нынешнем году запланированы церемония возложения венков и концертная программа на Дворцовой площади вместо масштабного парада. Источники связывают такое решение с усилением мер безопасности.