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04 июля 2025 в 13:32

Песков ответил на вопрос о параде на День ВМФ

Песков: Кремль своевременно сообщит о мероприятиях в рамках дня ВМФ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/NEWS.ru

Кремль своевременно сообщит о том, какие мероприятия будут проходить в рамках празднования Дня Военно-морского флота России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос ТАСС насчет появившейся в Сети информации, что в текущем году Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменили.

Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня Военно-морского флота, — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад. Уточнялось, что празднование Дня ВМФ решено вернуть к формату до 2015 года. Он предполагает торжественное возложение венков и концерт на Дворцовой площади. Решение связали с мерами безопасности.

Ранее в российском Минобороны сообщили о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ РФ генерал-майора Михаила Гудкова. Он ушел из жизни 2 июля. По данным ведомства, это произошло в курском приграничье. Офицер курировал подразделения морской пехоты и вел работу по их преобразованию.

Дмитрий Песков
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