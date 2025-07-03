Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 18:54

Стало известно об отмене в Петербурге военно-морского парада в День ВМФ

«Фонтанка»: в Петербурге отменили военно-морской парад на День ВМФ 27 июля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад, пишет «Фонтанка». Празднование Дня ВМФ решено вернуть к формату до 2015 года. Он предполагает торжественное возложение венков и концерт на Дворцовой площади. По информации издания, решение связано с мерами безопасности.

Празднование Дня ВМФ в этом году выпадает на 27 июля. Подготовку к нему остановили пару дней назад, отмечается в материале. Официально об отмене парада пока не сообщалось.

Ранее председатель организации «Отцы рядом» Иван Курбаков предложил сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что направил соответствующее предложение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В ночь на 29 июня в центре Санкт-Петербурга состоялся ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». В концертной программе на Дворцовой площади, собравшей порядка 100 тысяч человек, выступили The Hatters, Зара, «Агата Кристи», Валерия Bearwolf и другие популярные исполнители. Хедлайнерами «Алых парусов» стали звезды 90-х — «Иванушки International» и Надежда Кадышева, участие которой стало ответом на запросы самих выпускников.

Санкт-Петербург
праздники
отмены
ВМФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА пенсионерки
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.