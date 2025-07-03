Стало известно об отмене в Петербурге военно-морского парада в День ВМФ

Стало известно об отмене в Петербурге военно-морского парада в День ВМФ «Фонтанка»: в Петербурге отменили военно-морской парад на День ВМФ 27 июля

В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад, пишет «Фонтанка». Празднование Дня ВМФ решено вернуть к формату до 2015 года. Он предполагает торжественное возложение венков и концерт на Дворцовой площади. По информации издания, решение связано с мерами безопасности.

Празднование Дня ВМФ в этом году выпадает на 27 июля. Подготовку к нему остановили пару дней назад, отмечается в материале. Официально об отмене парада пока не сообщалось.

Ранее председатель организации «Отцы рядом» Иван Курбаков предложил сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что направил соответствующее предложение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В ночь на 29 июня в центре Санкт-Петербурга состоялся ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». В концертной программе на Дворцовой площади, собравшей порядка 100 тысяч человек, выступили The Hatters, Зара, «Агата Кристи», Валерия Bearwolf и другие популярные исполнители. Хедлайнерами «Алых парусов» стали звезды 90-х — «Иванушки International» и Надежда Кадышева, участие которой стало ответом на запросы самих выпускников.