Юрист напомнила, какие ошибки при ремонте чаще всего оборачиваются штрафами Юрист Тимергазина: нарушение режима тишины во время ремонта чревато штрафом

Нарушение режима тишины, незаконная перепланировка и самовольная замена отопления или газового оборудования — одни из частых причин штрафов во время ремонта, предупредила в беседе с LIFE.ru адвокат Юлия Тимергазина. Она напомнила, что единого федерального закона о «тихих часах» для всей страны нет — правила устанавливаются региональными властями.

Если сверлить, работать перфоратором или другим шумным оборудованием в запрещенное время, соседи могут обратиться в полицию, а в Москве — еще и в ОАТИ, — уточнила Тимергазина.

Она отметила, что несогласованная перепланировка, включающая снос стен, перенос кухни или санитарных узлов, а также изменение конфигурации «мокрых зон», может повлечь административную ответственность и судебные разбирательства. Аналогичные последствия влечет самовольная замена отопительного или газового оборудования.

Юрист добавила, что дополнительные риски связаны с использованием общего имущества многоквартирного дома: складирование стройматериалов в подъезде, загрязнение коридоров, захламление проходов и мусор в лифтах могут стать основанием для жалоб и штрафов. Отдельную угрозу представляют лакокрасочные материалы, не предназначенные для жилых помещений, — их применение дает соседям право обращаться в Роспотребнадзор.

Ранее адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко заявила, что за оставленный в подъезде велосипед грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыc. рублей. Аналогично и с самокатами, колясками, коробками, стройматериалами и старой мебелью.