«Был воинственным»: Трамп раскрыл содержание последнего разговора с Грэмом Трамп заявил о разногласиях с сенатором Грэмом по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не разделял позицию сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма по вопросу конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, которые передает CNN, он выступал за скорейшее урегулирование ситуации, а Грэм был сторонником продолжения противостояния.

У нас были небольшие разногласия. Я хотел, чтобы война с Украиной прекратилась очень быстро. Полагаю, он больше был за то, чтобы она продолжалась. Честно говоря, он был очень воинственным в этом вопросе, — сказал Трамп.

Президент США также сообщил, что разговаривал с Грэмом незадолго до его смерти. По словам Трампа, сенатор недавно вернулся с Украины и во время беседы пожаловался на усталость после длительной поездки.

Ранее Трамп заявил в интервью, что незадолго до смерти Грэма обсуждал с ним законопроект о пересмотре регламента проведения выборов. Американский лидер подчеркнул, что их диалог состоялся вечером в субботу, 11 июля, за несколько часов до смерти политика. Трамп также назвал Грэма своим близким другом, подчеркнув, что воспринимал его как члена семьи.