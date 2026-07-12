«Время ограничено»: политолог об уязвимой позиции США в конфликте с Ираном Политолог Дудаков: США не пойдут на эскалацию с Ираном перед выборами в конгресс

США не пойдут на эскалацию с Ираном перед выборами в конгресс, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, американский президент Дональд Трамп блефует, когда говорит о вероятности полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Иран понимает, что у Трампа время ограничено. И Трамп блефует, когда говорит о возможности какой-то полномасштабной войны. Все-таки до выборов в Конгресс США остается всего лишь три месяца. В канун этих выборов устраивать какую-то грандиозную эскалацию крайне рискованно. Я думаю, что иранцы понимают, что у Трампа позиция слабая, и стараются его таким образом дожимать. В принципе, у них это получается. Если эскалация произойдет, она, скорее всего, приведет к росту цен на нефть в мире. Нехватка нефтепродуктов, которая в том числе связана с тем, что американцы перестали экспортировать нефть, бензин и дизель за рубеж, может привести к резким скачкам цен на топливо внутри страны. И это, конечно, сильно ударит по рейтингам республиканцев, ― сказал Дудаков.

Политолог отметил, что и США, и Иран стараются продемонстрировать силу на фоне непубличного переговорного процесса и обмениваются взаимными ударами. По его мнению, такая ситуация может сохраняться и в будущем.

Иран недавно закрыл проход для танкеров, которые пытались прорваться через Ормузский пролив. Американцы в ответ ударили по иранскому побережью. Иран бьет уже по американским базам в Персидском заливе. Таким образом, иранцы показывают, что их ракетный потенциал какой был, такой и остался. США, в свою очередь, пытаются отследить, откуда запускаются иранские ракеты с побережья Ормузского пролива, и наносят удары по этим точкам и по радиолокационным станциям, чтобы усложнить для Ирана задачу контроля над проливом. Но это у американцев не получается, потому что Ирану удается хорошо прятать свои позиции. В целом текущая эскалация с периодическими взаимными ударами может продолжаться какое-то время, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что военные могут применить тысячи ракет против Ирана в случае попытки покушения на него. Глава Белого дома также отметил, что американские вооруженные силы готовы в течение года полностью уничтожить все районы противника.