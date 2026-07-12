В Египте россиянка потеряла сознание и умерла

Россиянка из Белгорода скончалась в последний день отдыха в Египте, куда приехала еще в июне вместе с семьей, передает KP.RU. 19-летняя девушка сначала почувствовала слабость, а после потеряла сознание. Уже в больнице Хургады медики констатировали клиническую смерть и подключили ее к аппарату ИВЛ.

Позже близкие поделились медицинскими документами, где египетскими врачами были поставлены четыре тяжелых диагноза: диффузное гипоксически-ишемическое поражение головного мозга (кислородное голодание тканей), острый гастроэнтерит, постреанимационный синдром и аспирационная пневмония с бронхоспазмом на фоне правостороннего поражения.

Семья пыталась перевезти россиянку на родину, но спецборт с реанимационной бригадой стоил 8 млн рублей. 6 июля девушка скончалась, так и не придя в сознание.

Ранее российский альпинист потерял пальцы одной руки после восхождения на гору Макалу в Непале. Уже при спуске молодой человек впал в высотную кому и получил обморожение пальцев левой руки, что и привело к дальнейшей ампутации.

До этого спасатели обнаружили семерых туристов в районе Авачинского перевала на Камчатке. Однако двое из них не сумели выжить, остальные пять человек получили обморожение, их жизни ничего не угрожает.