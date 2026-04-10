10 апреля 2026 в 07:00

Стала известна судьба пятерых пропавших на Камчатке туристов

Камчатское правительство сообщило, что пятеро пропавших туристов выжили

Поисковая операция на Камчатке в районе Авачинского перевала завершена. Спасатели обнаружили всех семерых туристов, которые числились пропавшими, сообщает краевое правительство в своих социальных сетях.

Двое из пропавших были найдены погибшими, остальные пятеро находились в более безопасной зоне за перевалом. Они выжили, однако врачи зафиксировали у них сильное обморожение. Всем выжившим оперативно оказана необходимая медицинская помощь — их ожидает процесс лечения и реабилитации. Состояние пострадавших в настоящее время уточняется врачами.

По данным оперативной дежурной службы Центра управления в кризисных ситуациях, поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения, — уточняется в сообщении.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев информировал, что группа вышла на маршрут 28 марта. Тревогу поднял организатор похода, который в данный момент находится за пределами региона. Изначально, по его словам, туристов было девять. Позже семеро из группы отделились и пошли по несокращенному маршруту, после чего связь с ними была потеряна.

